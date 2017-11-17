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经济统筹部长达尔敏称

佐科威政府成功地阻止经济放缓

【本报雅加达讯】佐科威总统执政开始的第二年成功地阻止经济放缓的状况，以前触及4.88%水平的经济成功地再升至5.02%。

日前，经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)在雅加达印尼卫星公司总部称，“其实我们的宏观经济自佐科威-卡拉政府就已阻止经济放缓，和恢复改善经济增长。”

根据中央统计局(BPS)的数据，从最近7年来就已看出经济放缓的迹象。2011年经济增长6.17%，2012年为6.02%，2013年为5.56%，2014年为5.01%。

接着于2015年曾触及4.88%，和2016年增长5.02%。2015年的位置被认为是最近10年来的最低点。政府拟订指标2017年增长5.2%和2018年5.4%。

达尔敏说，“我们在2016年就已经开始返回得越快。上述状况是与财政政策方向的转变离不开的。把削减的燃油补贴转移至基础设施建设和发放社会援助金。”

尽管如此，上述政策迟缓，因为数年前就应该这样做，由于种植园和采矿商品价格上涨结果，经济正处于相当高之际。