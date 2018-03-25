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经济统筹部长达尔敏深信

中美贸易战不直接影响到我国

【本报雅加达讯】经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)认为，我国不会直接受到美国与中国贸易战的影响。

上周末，达尔敏在雅加达称，“基本上不要急于看它对我们的影响，因为首先受影响的是他们两个国家。”

达尔敏还未能确定美国以保护主义为由向中国产品提高进口关税计划对我国的长期影响。

然而他补充称，不能自由进入美国的货物，中国的物业却以更便宜的价格进入我国。

达尔敏说，“在积极方面，如果货物不能在那里出售，而以较低的价格带到这里，则我们的消费者会得到积极的影响。但是，具有相同商品的企业家，其竞争变得更加激烈。”

此前，美国总统唐纳德.特朗普(Donald Trump)已经签署对钢铁和铝产品征收25%和10%的进口关税政策。

中国对上述美国政策随即作出反应，对美国特色出口产品，例如猪肉，铝回收，钢管，水果和葡萄酒饮料加征进口关税。

此前，中国总理李克强声称，贸易战恰恰会导致与贸易原则的矛盾，且在这种情况下不会有赢家。

为此，他期望中美两国都能通过倡导理性态度而不是情绪态度来行事，更何况两国之间的贸易关系已经良好的建立起来。