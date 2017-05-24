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经济放缓导致不良贷款持续上升

【本报雅加达讯】自2015年以来，银行业不良贷款(NPL)比率有所上升。观察家认为，这是经济放缓的影响。

中亚银行上市公司(BCA)经济学家大卫(David Sumual)称，目前所有的部门，都有相当大的不良贷款。

大卫说，“所有行业都有所提高，那是因为不利的经济。如果贷款的发放开始蓬勃的话，则不良贷款将会下降。而目前银行也开始谨慎的发放贷款。”

NISP华侨银行上市公司(OCBC NISP)董事总经理Parwati称，不良贷款状况相对的稳定。在公司的毛不良贷款为1.8%和净不良贷款0.8%。”目前确是下降不多，但也不太坏，第二季度亦如此。“

根据印度尼西亚银行(央行/BI)的数据，银行业的毛不良贷款录志为3%和净不良贷款1.3%。

而根据金融服务管理局(OJK)发布的2017年2月份印尼银行业统计数据，截至2月份，商业银行贷款的发放达4308兆盾，不良贷款为125.99兆盾，或3.16%。

该数目比2016年末期发放的贷款4377兆盾更低，不良贷款数目为128.13兆盾或2.93%。

接着于2015年期间，发放的贷款达4057兆盾，不良贷款100.93兆盾，或不良贷款比率2.49%。2014年的贷款为3674兆盾，不良贷款79.38兆盾或2.16%。