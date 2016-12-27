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经济学家Leo称比起特朗普效应

中国经济动荡对我国更具影响力

【本报雅加达讯】当选美国总统的唐纳德.特朗普(Donald Trump)引发经济方面的担忧。因为自竞选期间，特朗普经常抛出引起争议的各种经济政策，例如不继续跨太平洋伙伴关系协定(TPP)和贸易保护。

万自立证券公司(Mandiri Sekuritas)经济学家Leo Putra Rinaldy称，有如特朗普当竞选时所说的各种积极政策，对我国经济无多大影响。

他说，“倘若特朗普欲进行贸易保护的话，美国必将针对与美国贸易顺差的国家。但是如果观看我国与美国的贸易，那是微乎其微的，因此我国算不了什么。”

他补充称，“从贸易方面我国与美国的顺差非常小。比起中国与美国的贸易顺差2600亿美元，我国只有80亿美元。我国很小，不是列入贸易保护政策名单内。”

他认为，我国须加警惕的恰恰是在中国的经济动荡，因其影响力远比美国更大。

中国的国内生产总值每增长1%，将影响我国的经济增长0.1%。而日本和美国的经济增长影响对我国不到中国影响的一半。

Leo解释说，“中国对我国的影响更大。我们不妨看看中国向我国的直接投资为第三大，且持续上升。此前中国甚至从来没有进入前十名，而美国排名第三，且趋于持续下降。”