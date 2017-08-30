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经济学家：为提升消费者购买力

政府应发布新的激励措施

【本报雅加达讯】为提升消费者购买力，政府和印度尼西亚银行(央行/BI)积极的发布货币与财政政策。

然而，经济学家却认为上述政策还是不够。政府应发布新的政策作为额外的刺激，俾使民众消费率迅速上升。

如所周知，为确保民众的购买力，政府颁布许多的政策，例如规定大米最高零售价(HET)，扩大豁免增值税(PPN)，和不调升燃油，电力和煤气价格。

此外，政府亦积极的花费预算，以致提高社会援助金的分配。而央行亦下调基准利率，使银行业的定期存款和信贷利息下降。

印尼大学经济与商业系教授Ari Kuncoro称，为感受到该政策的影响需要一段时间。“通常是一至两个季度。可能要在明年初才能感受到。”

目前，政府必须尽速利用进入休闲行业的民众消费模式的变化。为此，政府应利用该变化鼓励更高的民众消费。Ari补充称，“二级市的城市必须突出其旅游潜力。政府必须满足适合中产阶级的酒店的需求。因此在地方上的许可证应加以简化。”

国营石油北塔米纳(Pertamina)大学经济学家Eka Puspitawati认为，政府有义务加强监督，好让该政策能有效的提高民众的购买力。“应监管喜欢囤积的经销商。不然的话，最高零售价的实施会没有效率，因为短缺可能会再次发生。”

经济金融发展研究中心(INDEF)经济学家Reza H. Akbar 补充称，政府应该对其它的商品扩大增值税，例如橡胶。因为目前橡胶商品价格正在下跌。这也会影响到橡胶农的收入，同时亦影响其购买力。