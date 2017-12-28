Thursday, December 28th, 2017 | Posted by

经济学家称明年税收收入指标难以达到
2018年税收缺口有可能达200兆盾

【本报雅加达讯】一些经济学家都认为，2018年国家收支预算(APBN)中的税收收入指标规定为1423.9兆盾难以达到，以致有可能缺口约200兆盾。因为迄今我国经济仍面对一些风险，无论是来自外部或者是内部。

日前，Danny Darussalam 税务中心(DDTC)税务观察家巴沃诺(Bawono Kristiaji) 在雅加达称，“若以2017年落实基础的增长加以计算的话，2018年的1423.9兆盾税收收入指标似乎是难以实现。”

2017年国家收支预算修订案中的税收收入指标为1283.57兆盾，至今才落实1058.4兆盾，或仅达82.46%

巴沃诺称，来自国内的障碍是，有关健康至基础设施建设项目。这个方案显示从收入方面应该收到的大目标。

他明确表示，“高指标是没有错的，但是政府也应该考虑到风险以及在现场的实际情况。来自外部的因素是有一个迅速变化的动态，美国的税收改革必须加以留意，因美国参议院已经同意有关上述事宜的特朗普(Donald Trump)总统计划。”

巴沃诺说，政府已经有了两大资本来争取2018年的税收收入指标，因已有了税务特赦(tax amnesty)计划结果数据库，和可加以利用的税务信息互换数据来提高税收收入。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=202095

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