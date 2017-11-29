Wednesday, November 29th, 2017 | Posted by

经济学家恒利称家庭消费有所疲软
今年我国经济预计达不到5.1%

hendri saparini

hendri saparini

【本报雅加达讯】今年我国经济增长料达不到5.1%水平。其原因是在今年经济增长上有一些指标不尽如人意。

其中之一是，对经济增长贡献相当大的家庭消费在2017年第三季度的报告却有所疲软。

2017年第三季度的家庭消费4.93%，或比2017年首季度的4.95%，和2017年第二季度的4.94%小幅下降。

日前，经济学家恒利.沙巴利尼(Hendri Saparini)在雅加达南区，JS Luwansa2018年核心经济前景节目上称，“我们预计，今年我们的经济增长达不到5.1%，略低于5.1%。问题是在2017年的家庭消费，因其份额相当大。”

恒利预估，临近2017年底还有家庭消费疲软的担忧，如有可能煤气，电费和燃油价格上涨的话。此外，如果900瓦电力补贴接受者的数量减少，恐将减少民众的消费率，而波及经济增长。

恒利说，“我们深信将减少家庭消费，主要是在最低的一组。因此家庭消费下降的主要原因是电费上涨。我们已经提到过了，倘若煤气的供应由melon 颜色的煤气至粉红色的煤气。虽然是没有涨价，但是其供应却减少了。因此对民众的影响相当显著。”

恒利补充称，“因此，最重要的是我们不争辩消费增长的疲软。而最重要的是如何创建能提高民众消费的策略。这是我们需要做的。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199412

Posted by on Nov 29 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added