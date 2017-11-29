Posted by admin

经济学家恒利称家庭消费有所疲软

今年我国经济预计达不到5.1%

【本报雅加达讯】今年我国经济增长料达不到5.1%水平。其原因是在今年经济增长上有一些指标不尽如人意。

其中之一是，对经济增长贡献相当大的家庭消费在2017年第三季度的报告却有所疲软。

2017年第三季度的家庭消费4.93%，或比2017年首季度的4.95%，和2017年第二季度的4.94%小幅下降。

日前，经济学家恒利.沙巴利尼(Hendri Saparini)在雅加达南区，JS Luwansa的2018年核心经济前景节目上称，“我们预计，今年我们的经济增长达不到5.1%，略低于5.1%。问题是在2017年的家庭消费，因其份额相当大。”

恒利预估，临近2017年底还有家庭消费疲软的担忧，如有可能煤气，电费和燃油价格上涨的话。此外，如果900瓦电力补贴接受者的数量减少，恐将减少民众的消费率，而波及经济增长。

恒利说，“我们深信将减少家庭消费，主要是在最低的一组。因此家庭消费下降的主要原因是电费上涨。我们已经提到过了，倘若煤气的供应由melon 颜色的煤气至粉红色的煤气。虽然是没有涨价，但是其供应却减少了。因此对民众的影响相当显著。”

恒利补充称，“因此，最重要的是我们不争辩消费增长的疲软。而最重要的是如何创建能提高民众消费的策略。这是我们需要做的。”