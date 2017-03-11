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经济学家安敦预计今年我国投资增长7%

【本报雅加达讯】万自立银行公司首席经济学家安敦(Anton Hermanto Gunawan)预计，今年的投资增长处于6-7%范围。他说，投资相对的低且还未超过10%，因为在这消费不振之际，金融家持观望态度。日前，他在雅加达，丽思卡尔顿酒店的印尼-澳洲商业周论坛上说，“虽然政府不断地努力鼓励投资。”

安敦称，消费者的需求还未显著上升，这是因为购买力还未复苏的缘故。“消费者信心率的确曾一度上升，但是最近又再下降。”未了抵消私企部门的低投资，安敦说，在基础设施部门，主要是在电力部门，政府必须增加开支。“需要一至两年的时间直到它完成，以致能提高投资兴趣。”

有一件事是相当积极的，就是由政府推出的一揽子经济政策配套。他说，该策略已开始看出其效应，主要是关联到土地问题的政策配套。这可从越来越多运行的基础设施项目。“但是放松管制是一个谜。还是有很多缺失之谜。”与投资有关的，投资统筹机构主任(BKPM)托马斯论邦(Thomas Trikasih Lembong)

预估，在未来的五年内，由澳洲流向我国的资本将达30亿美元，或大约40兆盾。

托马斯说，该大部分的投资将进军旅游和矿业领域。澳洲在矿业部门极占优势。澳洲企业亦将投资，其中EMRCapital

购买在北苏门答?的银和金矿，以及Newcrest 运营在北马露姑的金矿。