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经常帐赤字扩大至3%

达尔敏称已开始亮起黄灯

【本报雅加达讯】经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)声称， 经常帐赤字若已达3% ，则表示已亮起黄灯，或需要谨慎。

周三，达尔敏在雅加达南区，Graha Sucofindo , Al-Hakim 清真寺的宰牲节祈祷结束后称，“的确是如已达到3%或超过的话，总是必须开始认为那是黄灯。”

达尔敏也意识到经常帐赤字其趋势继续扩大。然而，他说政府已准备好各项措施来抑制赤字不越来越宽。

他说，“其实我们的经常帐从以前，从新秩序时代肯定是一个赤字。但是以前的赤字并不大。直至去年我们的赤字也不大。可是，出乎意外地今年初的赤字扩大。”

虽然政府想方设法来减少经常帐赤字，达尔敏说，其过程并不是即时的结果。政府已准备好的各项措施，其中是使用20%生物柴油混合物(B20)政策，增加出口配额的矿业部门政策，以及鼓励工业和旅游业部门。

通过上述各项措施，达尔敏乐观的表示，往后数个月的经常帐赤字将会减少。然而他本人还不能确定降低多少巴仙。

如所周知，印度尼西亚银行(央行/BI)已公布2018年第二季度的经常帐赤字数据录得3%，或80亿美元。该数字高于去年同期的1.96%。

央行统计部执行主任Yati Kurniati 说，该赤字数字亦比2018年首季度的2.6%或55亿美元更宽。