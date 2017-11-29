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算一算国际餐饮管理（香港）控股公司

涮涮牛羊在印尼雅加达扬帆续航

【本报邝耀章报导】 2017年11月28日上午，涮涮牛羊锅餐饮品牌在印度尼西亚雅加达隆重开业。据悉，涮涮牛羊锅餐饮品牌在澳大利亚市场历经两个月的市场检验，其市场定位、产品、理念获得了消费者青睐与好评，涮涮牛羊蓄势待发，继续布局海外市场在印度尼西亚雅加达再次扬帆续航。

涮涮牛羊要将传统意义上的中国火锅全新升级和颠覆，开创了世界健康美食新品类──涮锅。涮涮牛羊在反复的市场实践中，不断探索求证，不断优化“涮锅”概念，提出联合国健康新理念：“烧烤油炸不提倡，蒸煮炖炒有损伤，只有涮的更健康。”涮涮牛羊开启了中餐健康涮食模式。

涮涮牛羊的整体视觉形象以红黑为主，其LOGO的核心创意灵感源于东亚及东南亚的普遍餐具──“筷子”。整个LOGO整体造型是一双筷子从寓意“红红火火、热气腾腾”的涮锅里面，捞起来寓意“红白纹理、肥瘦相间”的牛羊肉，在眼球经济的时代，极大抓捕了消费者的注意力。

而筷子捞起来的两个拼音单词“suansuan”既突出了母公司“算一算国际餐饮”的名称，又有“涮涮”的谐音，暗含了“涮锅”这种海外市场广受欢迎餐饮形式的主体。

涮涮牛羊，涮一涮，

品美味牛羊！

涮涮牛羊，算一算，

价格真划算！

涮涮牛羊的创始人李翔和张阳，凭借丰富海外求学工作经历，敏锐捕捉到，消费对于餐饮的诉求日趋健康化、时尚化。他们为“涮涮牛羊”赋予新的使命，涮涮牛羊不仅是一家餐饮连锁品牌，也是健康饮食文化的传递者。

涮涮牛羊的食材均采购自东南亚本地供应商，无论是四季鲜蔬还是鲜货肉品，每一份食材都经过精挑细选才到达消费者餐桌。汤锅种类丰富，可以针对顾客需求提供不同主题的健康涮。为了提升顾客的用餐体验，涮涮牛羊为顾客提供了丰富蘸料，如麻酱、海鲜、香油、韩式或日式蘸料，还精心准备了颇具地域特色的咖喱。

据悉，为了契合企业的战略发展规划和满足消费者多元化诉求，涮涮牛羊的团队由全球10多个国家和地区人员组成，大齐心协力谋发展，不断践行涮涮牛羊“共赢、共享”的价值观。

雅加达作为东南亚最大的城市，是令人向往的度假天堂。涮涮牛羊作为中国人创办的餐饮品牌，希望促进中华美食文化烹饪技术与当地饮食风情不断融合，为全球各地的消费者，带来一场味蕾盛宴。

涮涮牛羊印尼总裁吴玮在开业典礼上致词说，今天很高兴中国慈善联合会副会长、中国文化产业协会名誉会长、老牛基金会荣誉会长、蒙牛乳业集团创始人牛根生先生和他的团队也在场出席今天的开业典礼。印尼涮涮牛羊筹备了半年多后终于隆重开业。他说，美食自古以来就推动各国的沟通与交流。张骞通西域时为中国引进了胡椒、胡豆、胡萝卜等食物，而从中国走出的是茶叶、小麦等食物也在国外落地生根。在现在中国一带一路的建设中，美食同样发挥了重要作用，成为带动一带一路沿线国家重要消费，进出口及文化交流的重要手段。

通过美食促进全世界之间的交流与文化。很荣幸涮涮能够将中国味道带来印尼，不仅为印尼朋友提供了品赏中国美食的机会，也为在遥远的异国他乡拼搏的中国人带来了家乡的味道。

随著经济快速发展，大家的生活水准在不断的提高，也对饮食提出了更高的要求。既要吃出美味，又要吃出营养，既要吃出品味，又要吃出健康。

涮涮以这样的经营理念，推出了美味火锅、营养火锅、绿色火锅、生态火锅四种独具特色的火锅类型。在正式开业以后，涮涮定将以优质的菜品，规范的管理，热忱的服务迎接广大客户。

同时公司也将以印尼和澳大利亚市场为基础，逐步开发南亚市场乃至全世界，努力把涮涮打造成有品位、有档次、有影响、有效益的连锁品牌。不辜负在场的领导们、嘉宾们和朋友们的希望。

涮涮牛羊火锅餐厅:The FLAVOR BLISS ALAM SUTERA KAV. KB&KC JALAN ALAM SUTERA BOULEVARD TANGERANG.BANTEN 15325 INDONESIA Telp. 021-29779698 。