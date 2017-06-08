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第19届海峡两岸经贸交易会

我国获总交易额550万人民币

【本报北京讯】我国一些企业参加中国福建省福州市第19届海峡两岸经贸交易会并获得总交易额550万人民币（约107亿盾）。

我国驻北京大使馆社会及文化事务参赞善多（Santo Darmosumarto）昨日说：“交易额来自在现场购买或订单。”

他指出，国内的40家公司参加今年5月18日至22日举行的海交会。

善多续说，对我国来说，这是国内企业首次参加海峡两岸经贸交易会，而福州市政府特为参展的我国企业准备可容纳56个展位的展馆。

我国展馆设计为米囊加保传统房屋Rumah Gadang（大房子），其规模比其它国家和当地企业展馆更大。

参展的我国企业是从事各种行业，比如投资、房地产、贸易和旅游业。

“其实国内企业获得的交易金额太小，因为我国的大部分企业没有做好准备直接销售产品，”善多如斯说。

在现场把产品直接售给观众的我国一些企业其中是Kapal Api（即溶黑咖啡粉）、Indofood（饮食产品）和Olagafood（饮食产品）。

除了我国，中国作为东道主或海交会主办单位也邀请台湾一些企业参展，因为福建省与台湾的距离仅隔海峡相望。

中国政府已经把福建省定为进口我国产品的其中一个主要大门。

善多说：“我们参加海交会的目的是为了提高我国与福建省在贸易领域建立的双边关系。”

去年我国与福建省之间的贸易额达到270亿人民币（约52.65兆盾）。

在我国与福建省的贸易，我国贸易顺差50亿元（9.75兆盾）。

这一向以来，福州市与中爪省三宝垄市结为姐妹城市，已经建立伙伴关系。