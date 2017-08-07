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第16轮经济政策配套国庆节前出台

企业界：须恢复市场信心

【本报雅加达讯】政府已经出台15轮经济政策配套，并计划在2017年8月17日庆祝国庆节前夕再出台第16轮经济政策配套。企业家希望新的政策配套可以恢复市场信心。眼下市场参与者在冷眼旁观，因为此前的政策配套落实不到位，没有给营商环境带来太大的变化。

那些落实不到位的各种政策，反而造成市场参与者对政府的不信任。政府机构之间的协调和同步问题一向成为经济政策配套落实的障碍。因此在出台新政策配套之前，政府最好先盘点所有问题，并与业者讨论。新的政策配套必须真正满足业者的需要和对业者的问题作出回应。

以上是工商会馆领导人、金融和经济研究机构负责人等意见的总结。

前些时候经济统筹部长达尔敏（Darmin Nasution）披露政府将出台第16轮经济政策配套的计划。该政策配套重点加快实现投资，配合政府推动经济增长的努力。

经济统筹宏观部负责人Iskandar Simorangkir驳斥经济配套没能推动经济的说法。他在日前说：“2015年落到4.88%最低点后，2016年经济增长涨升到5.02%，2017年第一季度也增长5.01%，失业率和贫困率也下降了，基尼系数已经好转。”

他承认经济政策配套的成果须经过一段时间才能显见，但如今已对我国经济产生正面影响。比如办理8项投资许可证如今只需要3个小时。他承认在落实方面的确有一些需要改进的，而新的经济政策配套就针对从许可证到做业务流程缩减的问题。

工商会馆总主席Rosan P Roeslani日前称：已经出台的15轮政策配套尚未落实百分之百。有的还需要时日和衍生条例、政府条例和代法令政府条例。他说：“还须把政策协调和传播至地方和县/市一级。”

印尼企业家协会（Apindo）主席Johnny Darmawan认为，政府出台的15轮经济政策配套都是企业家需要的，如放松管制和去官僚化。政府大事兴建基础设施有助企业界降低物流费，从而提高国民产业竞争力。但政策的落实方面还有缺陷，比如其中一家机构放松管制，但另一家却出台新的条例，其结果放松管制的政策不起作用。