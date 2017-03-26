Sunday, March 26th, 2017 | Posted by

第十四届雅加达服装与美食节
不举办Gading夜市狂欢节

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图为雅京省政府秘书Syaifullah(左6)、Summarecon Agung公司总经理Adrianto P.Adhi(左4)、JFFF主席梁中源(右6)和创意经济副主席Ricky Pesik(左5)，以及设计师，在雅加达预演节目合影留念。

 

【本报讯】雅加达服装与美食节(JFFF)将于今年4月7日至5月7日在雅京椰风新城Summarecon

举行，但是，今年不举办Gading夜市狂欢节，以支持轻轨铁路(LRT)兴建工程。

JFFF主席苏吉安托(Soegianto Nagaria)称，今年是第十四届节日，将推出一系列服装与美食节项目，但是暂停Gading夜市狂欢节，等着交通状况有利再举办。

“希望明年或者后年，将再举办Gading夜市狂欢节。”他这么说。

他说，每年一度的雅加达服装与美食节将正式开幕，这个与雅京省政府通过旅游局合作的美食节项目将以Kampoeng Tempo Doeloe(KTD)为主题。

“KTD将有100家中小型企业参与，菜单将通过药品和食品监督局(BPOM)的测试。其中有巴达维亚美食，如kerak telor和tape uli。此外，也有Nusantara面条菜单，以及葡萄酒与奶酪博览会（Wine & Cheese Expo）活动。”他如斯说。

今年KTD美食节推出数种菜单，其中是Bakwan

Goreng Juara、Sukun Goreng、Tahu Kalasam

、鸡肉锅贴（Kuotie Ayam）、Soto Betawi Roxy、Jawa Semar炒面、Sate Ayam Madura

Bintang 5、Gudeg

Pejompongan、Srabi Solo Original、Sop Duren King、Es Podeng，以及Pastella小吃市场。

此外，今年JFFF也将展出数位时装设计师的时装表演，他们是Barli Asmara、Natalia Kiantoro、Api Bachtiar和代表青年设计师的Purana，将在今年时装节日开幕表演，提名为“Trendology”。

其他时装设计师Ivan Gunawan、Musa Widyatmodjo、Lulu Lutfi Labibi、Danny Satriadi

和House of Irsan的收藏品，将由Michelle Agnes作为今年JFFF脸图标的展出时装活动。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178733

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