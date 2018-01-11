Thursday, January 11th, 2018 | Posted by

穆迪提醒2018年地方首长选举效应

穆迪投资者服务主权分析师Anushka Shah

穆迪投资者服务主权分析师Anushka Shah

【本报雅加达讯】昨日普选委员会公布今年在一些地区同步进行的的地方首长选举候选人搭档名单。国际评级机构穆迪投资者服务(Moody’s Investor Service)提醒称，我国必须警惕在这未来两年的国内政治事件，无论是2018年的同步地方首长选举或者是2019娘总统选举。

该债务评级机构提醒，在我国的政治事件能使最近两年已经运行的经济改革执行速度放慢。

穆迪援引一些邻国的经验。穆迪投资者服务主权分析师Anushka Shah解释说，“最近两年马来西亚仍未实施显著的收入改革，因今年将有议会选举。”

在其它的国家亦如此，例如巴基斯坦，柬埔寨，印度，缅甸及其它一些国家。Shah说，“在印尼，地方首长选举亦趋于放慢改革契机。”

2015年底开始，我国已数次进行同步地方首长选举。今年第三次实行地方首长选举同步进行在17个地区，包括17个省，39个城市，和115个县区。政治气温可能会越来越热，因这次的同步地方首长选举与邻近筹备2019年的总统普选。

但是，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)对穆迪的评价却有不同的看法。她确定，我国依然聚焦于进行经济政策改革。她强调，“所有的理由，今年政府的注意力将受到干扰，且没有进行各种雄心勃勃的改革计划，这是都是错的。”

她说，目前政府专注于自2017年已经注册但还未落实的超过1054投资项目。相关的政府贸易将促进进口贸易体制，限制禁止类别的商品数量从48%减少到20.8%。”

Incoming search terms:

  • 缅甸 政府

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203230

Posted by on Jan 11 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added