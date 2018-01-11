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穆迪提醒2018年地方首长选举效应

【本报雅加达讯】昨日普选委员会公布今年在一些地区同步进行的的地方首长选举候选人搭档名单。国际评级机构穆迪投资者服务(Moody’s Investor Service)提醒称，我国必须警惕在这未来两年的国内政治事件，无论是2018年的同步地方首长选举或者是2019娘总统选举。

该债务评级机构提醒，在我国的政治事件能使最近两年已经运行的经济改革执行速度放慢。

穆迪援引一些邻国的经验。穆迪投资者服务主权分析师Anushka Shah解释说，“最近两年马来西亚仍未实施显著的收入改革，因今年将有议会选举。”

在其它的国家亦如此，例如巴基斯坦，柬埔寨，印度，缅甸及其它一些国家。Shah说，“在印尼，地方首长选举亦趋于放慢改革契机。”

从2015年底开始，我国已数次进行同步地方首长选举。今年第三次实行地方首长选举同步进行在17个地区，包括17个省，39个城市，和115个县区。政治气温可能会越来越热，因这次的同步地方首长选举与邻近筹备2019年的总统普选。

但是，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)对穆迪的评价却有不同的看法。她确定，我国依然聚焦于进行经济政策改革。她强调，“所有的理由，今年政府的注意力将受到干扰，且没有进行各种雄心勃勃的改革计划，这是都是错的。”

她说，目前政府专注于自2017年已经注册但还未落实的超过1054投资项目。相关的政府贸易将促进进口贸易体制，限制禁止类别的商品数量从48%减少到20.8%。”

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