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穆迪再次提升我国债务评级为Baa2

表明世界对我国经济的信任

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)认为，国际评级机构穆迪投资者服务公司(Moody抯 Investors Services)再次提升我国政府的债务评级，表明世界相信国民经济的质量。

2018年4月13日，穆迪提升我国主权信用评级(SCR)由Baa3或积极的前景成为Baa2或稳定的前景。

央行金融市场深入发展部门主任Nanang Hendarsyah 称，该评级的提高也使市场上现有的工具，其质量更加值得信赖。

Nanang在雅加达央行大厦称，“这表明了国际对我国的信任。我在此强调，这是业界应该加以利用的契机。”

他说，业界应好好地利用该契机，因为穆迪给予提升评级，是正值全球局势依然成为国民经济的挑战之际。

虽然如此，Nanang认为，当出现全球不确定性动荡时，我国金融市场工具目前已经更加牢固。因此，它可以被商业界更广泛地利用。

他接着说，“因为宏观政策无论是财政或者是其货币越来越谨慎，然后从金融缓冲(financial buffer)方面，我国越来越强劲，体现在最近的高额外汇储备1260亿美元。这表明我国金融缓冲越来越强。它将吸收各种全球风险带来的各种风险。”