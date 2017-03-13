Monday, March 13th, 2017 | Posted by

稻谷丰收季节3月份通胀率可能更低

【本报雅加达讯】预计2017年3月份的通胀率比上月更低。总体上服务和物价上涨步伐放缓，或本月份的通货膨胀，是因为在我国一些地区已进入稻谷丰收季节。根据印度尼西亚银行(央行/BI)所进行的每周价格调查结果，截至2017年3月份第二周的通货膨胀仍是0.18%。央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，“因此，我们致力于维持通货膨胀还不错。这使我们乐观地认为，我国经济稳定性得以维持。”阿古斯说，2017年3月份第二周的调查成果是0.18%，比首周的调查结果更低。藉着该趋势，央行深信3月份的通货膨胀比中央统计局(BPS)记载的2017年2月份为0.23%更低。何况是，根据最近五年的通货膨胀趋势，3月份的通货膨胀总是记载在0.2%以下。最近五年，中央统计局的数据显示，3月份的平均通货膨胀为0.23%。通货膨胀更高是0.63%，仅出现在2013年的3月份。2013年3月份通货膨胀高是由于一些价格波动较大的食品，例如辣椒，红葱价格飙升的缘故。甚至食品对2013年3月份通货膨胀的贡献达0.51%，接着是熟食，饮料，香烟和烟草0.07%。

 

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