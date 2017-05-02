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税务特赦回流资金多存入银行

【本报雅加达讯】财政部税务总局记载，截至2017年3月底期限的税务特赦计划所收集到的回流资金落实为128.3兆盾。该数字比2017年2月底的121兆盾有所上升。虽然是上升，该数额却仍低于146.6兆盾的回流资金承诺。意思是还有来自纳税人的回流资金18.3兆盾仍未落实和进入税务总局报告。

根据税务总局的数据显示，从上述128.3兆盾回流资金落实总额，流入21家网关银行，也有流入券商和投资经理。然而其数目确是还很小。流入券商的回流资金为2.74兆盾和流入投资经理为1.73 兆盾。获得许多回流资金的两家上市银行是中亚银行上市公司(BCA)，和万自立银行上市公司(Mandiri)。

中亚银行董事总经理Jahja Setiaatmadja称，截至2017年3月底，中亚银行获得额外回流资金41.46兆盾，和赎金45.50兆盾。全国性的，中亚银行控制回流资金28.20%和赎金39.91%。他说，“目前存在中亚银行的税务特赦计划资金仅10兆盾至11兆盾。”而万自立银行董事总经理Kartika Wirjoatmodjo称，截至2017年3月底，万自立银行收到的税务特赦赎金为18.1兆盾和回流资金27.8兆盾。