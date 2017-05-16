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税务总署行动使业者不安

应依遵从度把纳税人分为四类

【本报雅加达讯】印尼企业家协会（Apindo）认为，税务总署对纳税人进行的检查和催收不甚恰当，特别是提到或达45兆盾的税收目标。

印尼企业家协会总主席Hariyadi Sukamdani日前对媒体如此表示。

他说：“税务总署既然提及45兆盾的目标，为了达到目标，他们很可能会想方设法、滥用职权寻找纳税人的错误。因此定下税收目标是甚为不妥的做法。”

Hariyadi称，自从实施税务特赦计划后，纳税人对税务总署的信心大增。有鉴于此，税务总署不可干一些削弱纳税人信心的事。如果发现有违规的，给予惩处却无所谓。

纳税人无论参加税务特赦与否，都将受到税务总署的检查和催收。税务总署已无权检查参加税务特赦的纳税人2015年之前的财富申报，仅检查2016年以及此后的。

Danny Darussalam税务中心的税务观察家Darussalam 日前表示：“可按照纳税人的行为来处理。税务总署理应在检查和采取行动之前，把纳税人行为作一个归纳。可以利用纳税人参加税务特赦时的供认。”

根据Darussalam的分析，纳税人的遵从度分为四类：一，奉公守法的纳税人。他们理应从税务人员得到各种便利或“红地毯”式的服务。

二，有遵从之心的纳税人。税务人员应好生指导他们。三，仅在被税务人员盯上之后才遵从的纳税人，税务人员须进行检查，使他们不敢不遵从。

四，设法逃税的纳税人。税务人员须准备好迫使他们遵从的法规，其方式当然比对待上述三类纳税人更强硬。

根据纳税人的遵从度分类后，税务人员的检查对象明确，纳税人也不会因被穷追不舍而感到恐慌。