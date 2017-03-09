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税务总署将更加坚决落实税务特赦

【本报雅加达讯】税务总署将对未申报其资产或未参加税务特赦的纳税人采取更加坚定和压制性的措施。因此22天以后或税务特赦计划在本月31日结束前夕，税务总署将继续“恐吓”纳税人，让他们明白倘若隐藏财产不报是不能够逃脱的。

税务总署辅导、服务和公共关系主任Hestu Yoga Saksama日前在雅京称：“我们已经拟好规则、发动现有的人力资源和收集资料。如果说我们正在进行“恐吓”，我们也没有意见。我们是遵照税务特赦法令第18条款行事。”

Hestu Yoga说，在银行信息公开时代的前夕，税务总署准备提醒纳税人有关税务特赦的2016年第11号法令第18条款。该条款载明，如果在资产申报表（SPH)发现有尚未或部分未申报的资产，那么该资产将被看作是额外收入。按照条规这些额外收入将受到制裁。

他说：“没有履行持有期义务的纳税人，比如其额外净资产被当作是2016纳税年度的收入，除被征税，也按照税务法律条规受到制裁。”

Hestu披露，已经参加税务特赦计划但随后被发现未申报或少报的净资产，该资产被当作发现当时的收入，因此除被征收所得税，还再加上行政制裁，即未申报或少报资产所得税的200%。

他续称，对于那些不参加税务特赦的纳税人，但被发现没有申报的净资产，那么该资产被当作发现当时的收入。他说：“因此，上述资产被征税和被处以按照税务条例的行政制裁。”

Hestu阐明，税务局属下的税务人员多达5000人。在履行税务特赦法律第18条款中，税务总署打算增加客户代表的作用，以执行这期间税务人员的任务。他说：“有鉴于此，将来客户代表能够很快发布少纳税评估书（SKPKB)。”

他说税务总署正在搜寻的对象之一，是没有参加税务特赦的中下层企业家。他们不是因为不愿意，多数是因为未深入了解有关税务特赦的计划而不参加。