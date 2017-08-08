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税务总局局长与肃贪领导层会晤

加强跨部门合作与协调处理税务问题

【雅加达罗盘报新闻网8月8日讯】在政府亟需汇集更多资金发展公共基础设施，促进国家经济发展之际，周二 （8月8日)，税务总局局长耿（Ken Dwijugiasteadi）特别拜访肃贪会（KPK）并与肃贪会领导层深入讨论有关两机构之间的合作与协调有关处理国家税务问题，确保国人能按照规矩依法缴税。

与此同时，财政部税务总局局长耿亦与肃贪会领导层讨论防范地方官员使用手上掌握的便利和权力滥用乡村地方建设基金。肃贪会在近日来屡次进行就地缉犯行动并逮捕地方贪官污吏。

“我们亟需肃贪会的支持提升国家税收，因为税收可以促进经济增长，改进公共福利和提高全体国民的购买力，”税务总局局长耿与肃贪会领导人会晤后向传媒如斯说。

税务总局局长耿也解说，其中国家税收所得的也用于乡村地方建设基金。因此政府希望乡村基金能好好经营，充分用于改善乡村地方的建设，继续改善乡村人民的生活水平。

肃贪会发言人菲博里(Febri Diansyah)也在雅京肃贪会总部向传媒表示，税务总局局长耿与肃贪会领导层的会晤主要是围绕两机构之间的合作与配合，尤其是在税收方面协调合作。

肃贪会副主席沙乌特（Saut Situmorang）表示，改善和恰当管理好税收是国家建设成功的关键因素。

他补充说，税务总局与肃贪会的协调合作将有效提升国家税收，然而财政部税务总局还是

必须持续改善税收系统和建立一个更具有透明和安全可信的管理模式。

“原则上，肃贪会将全力支持税务总局并鼓励税务总局持续做必要调整和改善，虽然财政部在税务改革过程中或许将碰到种种阻碍。但是只要财政部税务总局有决心，肃贪会将与财政部税务总局并肩作战 ，克服种种挑战，” 沙乌特总结说。