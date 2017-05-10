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税务总局人员

将追查未参加税务特赦的纳税人

【本报雅加达讯】税务总局人员开始调查未参加税务特赦与不遵循税务条例的纳税人，符合有关税务特赦法令后续步骤的2016年第11号第18条法令。

税务总局咨询、服务和公共关系部经理赫斯杜.约卡.萨克沙玛(Hestu Yoga Saksama)周二在雅加达说，所有被税务总局传唤问话的纳税人即是已在税务总局有财产资料的所有印尼公民，但他们中有的还未在年度税务报表中申报其财产，且又不参加税务特赦。因此税务总局可以把该财产作为当时发现的收入来计算加上罚款。

他说，尽管被传唤问话的是所有已在税务总局拥有其资料的纳税人，但不限于具有纳税人识别号的纳税人而已，税务总局也将与其他机构合作，了解尚未向国家上报其财产的印尼公民的资料。

“原则上，我们将根据掌握的财产资料进行仔细调查，核对他们的年度税务报表，检查他们有没有参加税务特赦。我们将从各机构了解他们的资料，以后作为调查的对象。以后调查的对象将包括哪些拥有许多财产但还没有纳税人识别号的人，那是有可能的。”他如斯说。