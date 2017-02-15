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税务总局一个月内就能获得银行客户资料

税务特赦后纳税人将无法逃税

【本报雅加达讯】财政部税务总局现在已不需要太久的时间，即最迟一个月的时间就可获得银行客户资料，致使税务特赦结束后纳税人将无法逃税。

税务局长耿.德威尤基亚斯特迪（Ken Dwijugiasteadi）解释说，有两个应用程序可浏览电子银行账户数据，一是应用财政部内部程序加速向财政部长提交申请书要求揭开银行秘密，二是应用金融服务管理局内部程序要求揭开银行秘密，这两个应用程序将连接。

“现在有一个名为申请揭开银行秘密（Akasia）的应用程序，将来与金融服务管理局连接。如果以前要6个月才能揭开银行秘密，现在一个星期或最多一个月就能揭开。

这个程序仍然需要获得财政部与金融服务管理局领导人的批准，致使不违反银行业法令规定的有关银行客户资料的机密性。

他说：“机制方面的确仍须获得批准，但现在以申请揭开银行秘密的应用程序将会变得更快。”

众所周知，采取这个步骤的目的是因为拥有许多资产的纳税人还有许多尚未报告他们的资产，也没有参加税务特赦计划，而税务特赦计划将于3月31日结束。

截至2017年2月13日，参加税务特赦计划的纳税人已超过65万人，累积的赎金、拖欠税务和支付初步证据已超过111兆盾。