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税务局取消检查信用卡交易资料政策

银行信用卡客户可以松一口气

【本报雅加达讯】现在银行信用卡客户可以松一口气了，因为税务局决定取消检查信用卡交易资料政策。

对税务局的这项决定，中亚银行（BCA）经理桑托索也感到宽慰，因为持有信用卡的银行客户在这期间已感到不安，其结果，新的信用卡发行低迷，客户对新卡的需求放缓。

他说：“我们希望税务局这一决定将使银行客户不再犹疑使用信用卡进行日常的交易活动。”

此前，中亚银行声称已交出按照税务局要求的一部分客户信用卡交易数据。这是根据税务局公布的有关公开银行业客户详细资料的第39号/ PMK.03 / 2016号财政部长条例（PMK）而做的。

他说：“几年前，税务局的确有那样的要求，但后来被财政部长丝莉慕利亚妮延后实行，因为那时候正在集中精神如何使税务特赦计划取得成功。”。

然而，桑托索要求税务总局在颁布某项条例

中亚银行（BCA）经理桑托索时须明确，因为若不这样反而对银行业产生不良后果。

“原则上，我们明白，各方都希望所有公民缴纳税款。但是，我们也希望，该条例也必须让纳税人更清晰的认识到缴纳税款的重要性。”

虽则如此，这个嘉润集团属下的银行仍定下至今年年底信用卡增长指标约5％至7％。

根据 该银行的报告，至2016年年底，信用卡营业额达10.77兆盾，比2015年的9.48兆盾增长13.7％。其信用卡业务占了总消费贷款的9.8％。