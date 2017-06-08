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种植地缩减和老龄树增多

造成我国茶叶产量下降

【本报雅加达讯】茶叶价格趋于上涨，但我国的茶叶产量反下降，那是因茶园面积每年缩减的缘故。

日前，西爪1位茶农恩棠.梭巴里（Endang Sobari）称，国际茶叶价格上涨，可从农民级茶叶售价剧升看出，该价格是最近5年来最高的水平。“可说是目前的茶叶价格最高。”

去年初，世界茶叶价格平均每公斤1.7美元至1.8美元，目前，已涨至每公斤2美元。

根据彭博（Bloomberg）数据显示，肯尼亚的红茶拍卖价格提高3.4%，成为每公斤2.74美元。

恩棠续称，自今年初，农民级嫩茶叶售价每公斤2400盾，该价格比去年平均每公斤不到2000盾更高，茶叶价格提高，其中是因为国内茶叶产量降低的缘故。

国内茶叶产量下降是因许多茶树年龄已老化的缘故，导致茶树产量降低，除此之外，茶叶产量下降也因茶园种植面积每年缩减，那是因许多茶农已转移种植其它销售价值更高的作物，如棕榈（Sawit）和可可（Kakao）。

根据印尼茶商理事会数据显示，如果2010年民间茶园面积为5万6465公顷（ha），至2015年已减少成为5万5176公顷，而2010年国营茶园面积为3万8295公顷，至2015年也减少成为3万5738公顷，但私营茶园面积却稍微提高，从2010年的2万8037公顷，2015年成为2万8447公顷。

恩棠声称，虽然茶叶价格上涨，但实际上还不理想，因茶叶价格上涨，比不上必需品价格上涨情形，如与其它上涨的商品价格比较，茶叶售价被列入非常低。