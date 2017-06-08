Thursday, June 8th, 2017 | Posted by

种植地缩减和老龄树增多
造成我国茶叶产量下降

【本报雅加达讯】茶叶价格趋于上涨，但我国的茶叶产量反下降，那是因茶园面积每年缩减的缘故。

日前，西爪1位茶农恩棠.梭巴里（Endang Sobari）称，国际茶叶价格上涨，可从农民级茶叶售价剧升看出，该价格是最近5年来最高的水平。“可说是目前的茶叶价格最高。”

去年初，世界茶叶价格平均每公斤1.7美元至1.8美元，目前，已涨至每公斤2美元。

根据彭博（Bloomberg）数据显示，肯尼亚的红茶拍卖价格提高3.4%，成为每公斤2.74美元。

恩棠续称，自今年初，农民级嫩茶叶售价每公斤2400盾，该价格比去年平均每公斤不到2000盾更高，茶叶价格提高，其中是因为国内茶叶产量降低的缘故。

国内茶叶产量下降是因许多茶树年龄已老化的缘故，导致茶树产量降低，除此之外，茶叶产量下降也因茶园种植面积每年缩减，那是因许多茶农已转移种植其它销售价值更高的作物，如棕榈（Sawit）和可可（Kakao）。

根据印尼茶商理事会数据显示，如果2010年民间茶园面积为5万6465公顷（ha），至2015年已减少成为5万5176公顷，而2010年国营茶园面积为3万8295公顷，至2015年也减少成为3万5738公顷，但私营茶园面积却稍微提高，从2010年的2万8037公顷，2015年成为2万8447公顷。

恩棠声称，虽然茶叶价格上涨，但实际上还不理想，因茶叶价格上涨，比不上必需品价格上涨情形，如与其它上涨的商品价格比较，茶叶售价被列入非常低。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184885

Posted by on Jun 8 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added