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私营银行微型贷款市场份额下降

【本报雅加达讯】金融服务管理局（OJK）记录，最近三年，私营银行微型贷款的市场份额继续下降。

根据去年12月份金融服务管理局所发布的印尼银行业统计（SPI）数据， 自2014年、2015年与2016年私营银行微型贷款的市场份额各占我国银行业微型贷款总额的18%、15%与9.14%。

去年12月份，私营银行发放的微型贷款，同比下降30.64%达16兆7000亿盾，比2015年同期下降30.64%更高。

最近几年下降的私营银行微型贷款市场份额，主因之一是政府发放的庶民业务贷款（KUR）。

存款担保机构（LPS）经济与金融系统风险部主任Dody Arifianto称，庶民业务贷款有两个对私营银行微型贷款的影响。“第一，庶民业务贷款导致一些债务人转移到庶民业务贷款发放银行，尤其是国营银行。”

第二，私营银行故意降低微型贷款的发放符合所有市场风险。该风险有关债务人位移与不良贷款（non performing loan/NPL）的潜力。

微型部门的不良贷款风险是因经济增长缓慢和民众购买力的降低。

根据金融服务管理局的数据，去年12月底，私营银行微型贷款的不良贷款比率为4.4%，同比增长126基点。

该不良贷款的风险致使私营银行把微型贷款的发放转移到仍有利的贷款部门，例如消费与营运资本的贷款。

私营银行微型贷款的降低出现于大型私营银行，包括金融银行（PT Bank Danamon Tbk.，股代号BDMN)、退休国民储蓄银行（PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk.，股代号BTPN)、马来亚银行（印尼）（PT Maybank Indonesia）与联昌国际商业银行（印尼）（PT Bank CIMB Niaga）。

截至去年第四季度，退休国民储蓄银行发放的微型贷款达7兆1000亿盾，同比下降17.89%。马来亚银行（印尼）与联昌国际商业银行（印尼），同比各下降35.71%与71.05%。

国企银行的确从2014年至2016年记录微型贷款反而上升。根据去年12月份金融服务管理局的数据，国企银行发放的贷款达156兆9000亿盾，同比增长19.3%。

此事导致国企银行微型贷款的市场份额自2014愈增加。自2014年、2015年与去年国企银行微型贷款的市场份额各占76%、80%与86%。