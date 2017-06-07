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私企未兑现贷款趋于上升

【本报雅加达讯】私企未兑现贷款（undisbursed loan）有上升的趋势。根据今年4月份10家大型银行财务报告的数据，私企债务人占未兑现贷款总额的83.16%，达688兆3700亿盾。该数字占我国银行业贷款总额2737兆4500亿盾的25.1%。

该10家大型银行包括万自立银行（PT Bank Mandiri Tbk.，股代号BMRI）、印尼庶民银行（PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.，股代号BBRI)、中亚银行（PT Bank Central Asia Tbk.，股代号BBCA）、印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia (BNI）Tbk.，股代号BBNI）、联昌国际商业银行（PT Bank CIMB Niaga Tbk.，股代号BNGA）、宝石银行（PT Bank Permata Tbk.，股代号BNLI）、泛印银行（PT Bank Pan Indonesia Tbk.，股代号PNBN）、金融银行（PT Bank Danamon Indonesia Tbk.，股代号BDMN）、国家储蓄银行（PT Bank Tabungan Negara Tbk.，股代号BBTN）与马来亚银行（印尼）（PT Bank Maybank Indonesia Tbk.，股代号BNII）。

该10家大型银行的私企债务人的未兑现贷款总额达572兆4000亿盾，比去年同期增长6.12%。虽然如此，比去年4月份增长的7.60%更低。

中亚银行的私企兑现贷款达159兆4500亿盾增长8.90%。去年4月份该贷款增长8.81%。

中亚银行的私企未兑现贷款占该银行未兑现贷款总额的95.78%。

中亚银行董事总经理Jahja Setiaatmadja称，私企债务人的未兑现贷款，主要来自营运资本贷款。这不是贷款利息的问题，而是贸易部门的贷款需求仍疲软。

Jahja深信，随着今年第二季度愈加好转，并临近开斋节营运资本需求的上升，私企债务人的贷款兑现愈加上升。

截至今年4月份，万自立银行的未兑现贷款达131兆4000亿盾。该数字是继中亚银行之后第二高。

截至今年4月份，该未兑现贷款占该银行贷款总额的22.46%。私企债务人的未兑现贷款，即占该银行未兑现贷款总额的74.8%。

万自立银行公司秘书Rohan Hafas 说：“未兑现贷款根本不是因恶化的情况，而是由于该贷款上限是季节性。”

随着工程项目完成时间表实施，该未兑现贷款会减少。未兑现贷款上升的主因是企业大型贷款拨款的付款条件。