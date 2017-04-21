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确保金融系统和经济宏观稳定性

我国央行基准利率维持4.75%不变

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)作出决定，重新保持其基准利率。现在央行7天逆回购利率(7 DRRR)依然在4.75%的数字。

日前，央行通讯部门执行主任Tirta Segara在雅加达中区，央行总部的新闻发布会上称，“央行行长委员会于2017年4月18日至20日的会议上决定，维持央行7天逆回购利率不变仍旧是4.75%。”

而定期存款利息依然是4%，和贷款利率亦仍维持在5.50%的水平。该决定从2017年4月21日生效。

该决定是一致的，央行致力于确保金融系统和经济宏观的稳定性，虽然全球经济前景正在好转。

Tirta说，“全球经济前景正处于好转，但是央行仍将专注于推动国内经济复苏过程的持续。而与政府的统筹将继续，以便控制通货膨胀和推动结构改革的持续性。”

采取上述决定是因为中国，欧洲和美国的经济好转，经已促进全球经济的改善。Tirta说，“由于受投资重又活跃，积极的就业条件，和消费的支持结果，美国的经济越来越强。而油价的上涨亦已改善投资，主要是在能源部门。”

他说，央行记载，有一些风险须加以警惕的。在国内方面，例如对通货膨胀的管理价格调整的影响。而在全球方面，美国央行资产负债表幅度减少的话语。