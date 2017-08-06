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确保国产组件使用量

雅茂德勿轻铁将采用INKA列车

【本报雅加达讯】海洋统筹部长鲁胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）指出，连接雅加达、茂物、德博、勿加西的轻铁（雅茂德勿轻铁）列车，将采用INKA国营铁路制造公司制造的产品。

他上周末在雅加达视察Jagorawi高速公路侧面的雅茂德勿轻铁工程时说：“采用的列车全部由INKA公司制造。”

采用INKA公司制造的列车产品与佐科威总统对每项工程要最大限度地使用国产的指示同步。

随行的交通部长布迪（Budi Karya Sumadi）称，针对雅茂德勿轻铁工程列车采购商，政府将以审查制（beauty contest）或对受邀的潜在商业伙伴企业进行内部筛选。

虽然如此，中标的任何企业必须与INKA公司合作，来确保产品的国产组件使用量。

“若可能的话，国产组件使用量高于60%。政府将通过审查制方式选定伙伴企业，并希望当选的伙伴引进新的技术，但必须与INKA合作，”他说。

交通部长进一步说，国内外企业都能参加招标。

Adhi Karya国营建筑公司第三运营总监本绒（Pundjung Setya Brata）称，雅茂德勿列车将由6列列车组成，每列可运载800名至900名乘客。

“由于这是双轨轨道，列车可以不间断双向通行，”他如斯说。

雅茂德勿轻铁的第一阶段建设工程由三个路段组成，目前工程进度约达19%，详情是从Cibubur至Cawang路线的工程进度达37%、东勿加西至Cawang达17%，以及Cawang至Dukuh Atas的进度3%。

雅茂德勿轻铁工程由Adhi Karya公司承建，而KAI国营铁路公司成为投资者和运营商。这项工程的投资总额高达26.7兆盾，投资金来自国家参股和银行业贷款。