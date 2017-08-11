Posted by admin

研究成果显示雅京交通堵塞

造成经济损失每年达65兆盾

【本报雅加达讯】由于在雅加达的交通堵塞结果，预计造成的经济损失每年都在增加。根据2015年5月份所发布的研究成果，该损失录志每年达65兆盾。

日前，公共工程与住房部发展与研究机构主任达尼斯(Danis H Sumadilaga)称，每年趋于上升，因为在路途上的时间也增加。”

达尼斯使用路途时间增加的基准，他估计，目前在数个点的路途时间已比两年前调查时已急剧上升两倍。

他指出一些桥梁和公路建设工程项目是导致最近严重阻塞的原因。 “最初人们估计在路途上的时间仅30分钟，现在却要两个小时。”

根据印度尼西亚银行(央行/BI)于2016年的最新调查成果显示，由于在首都交通拥挤结果，在爪哇岛的数家物流和制造企业蒙受亏损。所使用的基准一样，即该企业车辆行驶时间。

央行调查成果明确表示，数家企业蒙受的亏损，其中是劳动力和运输成本增加，产能下降，和企业的利润也减少。雅京央行首席代表多尼(Doni Primanto Joewono)称， “交通拥堵极其影响经济增长。”

多尼表示，如果雅京政府能备就大众交通运输来解决阻塞问题的话，则地区生产总值(PDRB)或雅京劳动生产率和经济增长各提高约 0.03%和0.16%。“交通拥塞导致在路途上的时间增加，且影响劳动生产率的下降。