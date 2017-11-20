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矿业国营企业控股成立

出现许多负面看法

【本报雅加达讯】矿业国营企业控股的成立，似乎成了一个难题。许多负面的看法出现了，认为政府典卖国营企业、政府失去对国营企业地位衰落的矿业公司控制权等。

锡矿有限公司 (TINS)、多元矿业有限公司 (ANTM) 和 Bukit Asam煤矿公司 (PTBA)的确都将成为前国营企业，因为政府在这三家企业的所有股份都被移交给作为矿业国营企业控股公司的印尼阿沙汉铝矿公司(Inalum)。这就是困惑所在。

国营企业观察家兼国营企业部前秘书的Said Didu称，尽管其国营企业地位衰落，上述三家前国营企业依然遵循国营企业的规定，因为政府仍然持有A系列股或两种颜色的股票。

他在日前向媒体表示：“政府持有的红白双色股票对全体股东大会的决议拥有否决权。因此地位虽然改变成为子公司，但在管理方面仍与国营企业相同。”

参照2016年第72号政府条例，TINS、ANTM和PTBA将得到与国营企业平等的对待，因为政府仍然持有双色股票。

他们也依然执行政府分配的任务，像国营企业一样做好公共服务。随后也受到国家或政府特殊政策的影响，包括在资源管理方面获得国营企业一样的特别待遇。

他补充说：“既然它们的地位从国营矿业企业改变为非国营企业，也就失去一些特权的说法，是不确实的。须知政府在2016年第72号政府条例中载明，前国营企业子公司的待遇与国营企业一样，因此上述特权并没有失去。”

此外，TINS、ANTM和PTBA仍处于国会的监管下，因为国会还可以通过其政府合作伙伴，即国营企业部进行监管。他说：“国会除了监管所有国营企业和子公司，也监管私营企业。比如自由港（Freeport ）公司就被国会传召过。”

Said续称，鉴于在控股公司还有政府的股份，如果有出售资产或私有化的公司行为，还要征得国会的同意。

成为矿业控股公司成员的TINS、ANTM和PTBA的股价因此趋于下滑。当它们于本月14日公布将为加入控股一事召开全体股东大会后，TINS股价从915盾落到880盾，跌3.8% ; PTBA从1万2000盾落到1万1200盾，跌6.6% ; ANTM从695盾落到660盾，跌了5%.