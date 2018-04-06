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石化工业担心 下游产品进口量剧升

【本报雅加达讯】石油化工业（Industri Petrokimia）担心，下游产品，即塑胶和塑料产品进口量剧升，印尼芳香剂、烯烃和塑料工业协会（Inaplas）预测，进口量剧升是因今年初发布的港口外验货（postborder）条例造成。

根据中央统计局（BPS）数据，今年1月至2月期间，塑胶和塑料产品进口达到14亿美元，比去年同期的11.63亿美元剧升22.58%。

日前，印尼芳香剂、烯烃和塑料工业协会秘书长法查尔.布迪约诺（Fajar Budiono）称，进口愈加提高，主要是来自越南，从，诶个月2000吨提高成为5000吨。“我们仍不接受港口外验货条例，仍在与印尼企业管理机构（sucofindo）讨论研究，如何能如从前的防范。”

港口外验货条例登载于2018年第8号贸易部长条例内，是有关塑胶基本原料进口条例的2013年1第36号贸易部长条例第3次修订案，此前，塑胶原料进口须获得工业部（Kemenperin）的技术性推荐书（rekomendasi teknis），但如今已不需要该推荐书。

他声称，目前，塑胶原料的分类价目（pos tarif）相同，但进口税（BM）不同，符合总清单（master list）和非总清单（non master list）的分别，总清单是向才投资的企业提供和被豁免进口税或者是零%，而非总清单是向已被课以10%和15%进口税的正常生产的企业提供。

他强调说，港口外验货贯彻之后，刁钻的企业能通过该漏洞，大量进口塑胶原料和在国内市场出售，除此之外，下游石油化工产品，即塑胶进口，能愈来愈多，因监督不如以前严格。

他声称，印尼芳香剂、烯烃和塑料工业协会将与工业部以及有关机构加强统筹，港口外验货条例别使工业进退两难和持久不能解决。

他担心，港口外验货条例不够严密，将造成非原料的塑胶产品大量进入的影响，因此，须预先准备港口外验货条例的监督点和系统；例如，确认（verifikasi）原产港口或者是装运前调查（preshipment investigation）。