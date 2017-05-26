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看好我国房地产与工业区等领域

大马投资者承诺投资65兆盾

【本报雅加达讯】马来西亚投资者拟在我国投资的欲望仍相当高。何况是，最近我国已获标准普尔的投资级别评级。事实证明，如今马来西亚投资者蜂拥进入我国。

该投资意愿可在吉隆坡展开的我国与马来西亚企业之间商务论坛上看出来。在该论坛上马来西亚投资者对我国承诺投资65兆盾。

农村与落后地区建设及移民部长艾科.布特罗.善佐约(Eko Putro Sandjojo)作为我国和马来西亚投资联络官表示，有意在我国投资的马来西亚投资者之一是马来西亚的UEM 集团Benhad 公司。该马来西亚国营企业将在投资额30亿美元-40亿美元的Palimanan-Solo高速公路建设项目上增加投资。

此外，还有将在廖省兴建发电站的Tenaga Nasional Benhad公司。艾科称，“此外亦有YTL Corporation 将在 Tanjung Jati 蒸汽发电站工程项目建设上继续其投资。”

艾科说，除了电力部门和高速公路项目外，马来西亚投资者亦看好在工业区和房地产领域投资。“在三年内其投资额会达到120兆盾。”

马来西亚驻我国大使Datuk Seri Zahrqin Mohamed Hashim 补充称，我国成为投资前景明朗的地方，包括对马来西亚的投资者。因为我国拥有丰富的天然资源和潜力。他说，“倘若不加以利用的话，我们肯定会失去且落后。