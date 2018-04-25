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盾币汇率继续减弱

进口商开始对美元不知所措

【本报雅加达讯】印尼钢铁工业协会执行主任希达悦(Hidayat Triseputro)称，盾币汇率继续减弱促使业界招架不住。因为钢铁工业原材料大部份皆依赖进口原料。“生产商必须以盾币向国内市场出售，因此亦须提高其售价。”

他说，问题是生产商并不那么容易提高其产品的销售价格。市场购买力依然有限。甚至若继续疲弱的话，希达悦担心市场购买能力日益受到侵蚀。市场可能会选择抑制消费的选项以避免风险。“市场将等待汇率的稳定，以致交易会减少。”

印尼新鲜蔬菜与水果进口商协会总主席Khafid Sirotudin 亦作出同样的论调。他说，在这期间不少进口商迫不得已抑制所获的利润，来弥补扩大的汇率波动。

他说，“我们购买的价格确是没有上涨，但是我们付出的钱却增加了。所以我们减掉利润使其收支平衡。”

昂贵的美元不仅影响到购买商品的成本，但对寄运和包装费亦有影响。Khafid称，“这对进口商来说很让人头痛。”

特别是上述商品的进口需要很长的时间，所以它需要一个成熟的计算。Khafid说，“我们一直等到稳定的美元状况，但问题是我们现在订购，不一定一个星期就抵达，有时航运要两三个星期。”