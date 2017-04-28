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盾币汇率每美元13200盾至13400盾

央行行长称符合我国经济基本面

【本报雅加达讯】最近三个月来，盾币对美元的兑换率趋与稳定。美元在1万3200盾至1万3400盾之间被认为符合我国经济基本面。

印度尼西亚银行(央行/BI)行长阿古斯(Agus Martowardojo)日前在财政部，尤安达大厦称，“如果现在反映其基本面，且该兑换率处于每美元1万3200盾至1万3400盾范围。”

从根本上能够保持较好，倘若2017年首季度的经济增长符合预期的话。然后通货膨胀和经常帐赤字(CAD)能够保持在假设的数字。以致盾币汇率有机会变得更加强劲。

他说，“我们往前看，如果通货膨胀，经常帐赤字和对外贸易都能维持，而经济增长又好的话，肯定将使我们的基本面会更好些。”

央行记载，至4月份流入的资金达53亿美元。阿古斯深信，我国仍成为投资者投资的地点。

阿古斯说，“已有53亿美元流入我国，这也证明了我国经济处于相当好的状况。”

从波动性方面，阿古斯表示盾币走势仅在2%至3%左右。与两年前的波动率达18%有着很大的区别。