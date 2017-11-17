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盾币兑美元汇率稳定在1万3500盾水平

不排除再度波动可能性

【本报雅加达讯】盾币对美元兑换率一度明显下滑，该山姆大叔的货币曾触及1美元兑1万3600盾。本月17日路透社交易数据显示，近两周来，盾币稳定在1万3500盾水平。

盾币汇率是否有再下滑的可能性？

央行总裁资深助理Mirza Adityaswara阐明，其他国家同样也经历汇率走弱。这是由于人们对美联储 (The Fed)主席的选举进行投机活动造成的。

日前他在雅加达央行总部称：“当时的确发生资金外流，特别是在固定收益、债券和国家有价证券（SBN)市场。”

但在鲍威尔（Jerome Powell）当选美联储主席之后，盾币汇率再度平稳。投资者认为鲍威尔将保持当前货币政策的节奏。

Mirza说：“今年10月份的波动率高达8%，如今恢复2到3%的正常状况。”

谨防全球发展

Mirza不排除会影响汇率再度波动的可能性。因此需要谨慎的态度，当发生变化时，尤其是来自发达国家的变化时，不至于感到吃惊。

他说若观察世界经济状况，日本、中国和欧盟国家的经济增长，预计都会高于此前的估计。尽管美国、欧盟和日本仍有通胀的记录。

Mirza续称：“他们的目标是2%，因此欧盟仍将保持其量化宽松（QE政策）政策，尽管只是少量的刺激。日本也继续进行其量化宽松政策。”

此外，国内经济也应该给予关注，务须控制通货膨胀和经常账户赤字。Mirza肯定现在国内经济处于一个健康的水平。这种状况将影响投资者把资金留在国内，使盾币汇率保持稳定。