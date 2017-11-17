Friday, November 17th, 2017 | Posted by

盾币兑美元汇率稳定在1万3500盾水平
不排除再度波动可能性

【本报雅加达讯】盾币对美元兑换率一度明显下滑，该山姆大叔的货币曾触及1美元兑13600盾。本月17日路透社交易数据显示，近两周来，盾币稳定在13500盾水平。

盾币汇率是否有再下滑的可能性？

央行总裁资深助理Mirza Adityaswara阐明，其他国家同样也经历汇率走弱。这是由于人们对美联储 (The Fed)主席的选举进行投机活动造成的。

日前他在雅加达央行总部称：“当时的确发生资金外流，特别是在固定收益、债券和国家有价证券（SBN)市场。”

但在鲍威尔（Jerome Powell）当选美联储主席之后，盾币汇率再度平稳。投资者认为鲍威尔将保持当前货币政策的节奏。

Mirza说：“今年10月份的波动率高达8%，如今恢复23%的正常状况。”

谨防全球发展

Mirza不排除会影响汇率再度波动的可能性。因此需要谨慎的态度，当发生变化时，尤其是来自发达国家的变化时，不至于感到吃惊。

他说若观察世界经济状况，日本、中国和欧盟国家的经济增长，预计都会高于此前的估计。尽管美国、欧盟和日本仍有通胀的记录。

Mirza续称：“他们的目标是2%，因此欧盟仍将保持其量化宽松（QE政策）政策，尽管只是少量的刺激。日本也继续进行其量化宽松政策。”

此外，国内经济也应该给予关注，务须控制通货膨胀和经常账户赤字。Mirza肯定现在国内经济处于一个健康的水平这种状况将影响投资者把资金留在国内，使盾币汇率保持稳定。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198448

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