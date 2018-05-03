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盾币兑美元汇率疲弱 航空公司未计划调高机票价

【本报雅加达讯】盾币兑美元汇率疲弱已对航空公司运营成本带来影响。但是，航空公司未决定调高机票价格。

斯利维查雅航空集团企业公关资深经理阿古斯．苏佐诺(Agus Soedjono)称，目前他们仍根据交通部决定的机票价格范围。他坦白说，所有从外国的飞机部件交易都使用美元。“大部分支出使用美元，而收入是盾币。”他如斯说。

根据印度尼西亚银行(央行/BI)数据，至上周五(4月27日)，盾币汇率每一美元兑1万3789盾。该数字比前一天在每美元仅兑1万3930盾好些。

亚航集团(Air Asia Group)首席执行官Dendy Kurniawan也同意盾币兑美元汇率疲弱，使航空公司进退两难。若航空公司调高机票价格，将直接影响乘客人数下降。

因此，目前亚航未计划调涨机票价格。若被迫调高机票价格，将谨慎从事并分阶段地进行。

对印尼鹰航(Garuda Indonesia)公司来说，盾币兑美元汇率疲弱，没有影响该公司的财务。上述情况因为印尼鹰航已进行套期保值或对冲。

印尼鹰航财务与风险管理经理Helmi Imam Satriyono称，该公司80%的收入是盾币。“其余20%外币。”他这么说。

据他称，目前，航空公司的最大挑战是燃油价格调高。虽然没详细解说，但燃油价格调涨当然对飞机运营成本有影响。

但是，印尼鹰航公司并没有因为燃油价格提高使运营成本更大，直接调高机票价格。

航空公司之间的激烈竞争，造成没有选择调高机票价格的原因。

在燃油价格提高的情况下，最好的步骤是提高财务效率。

另一方面，Dendy看好盾币兑美元汇率疲弱也带来利润，因为亚航执行很多国际航线。