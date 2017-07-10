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目前已达1600家

金融服务管理局将减少庶民信贷银行数量

【本报雅加达讯】金融服务管理局（OJK）将减少目前已达1600家的我国庶民信贷银行（BPR）数量。

金融服务管理局第四银行业监督委员助理Budi Armanto称，主因是为了加强庶民信贷银行的资本与良好企业管理（good corporate governance/GCG）。

目前庶民信贷银行的数量，包括夏利亚庶民信贷银行，达1621家。该数字已包括拥有150亿盾核心资本的第一级业务范畴商业银行（BUKU I）、拥有150亿盾至500亿盾核心资本的第二级业务范畴商业银行（BUKU II）与拥有500亿盾以上核心资本的第三级业务范畴商业银行（BUKU III）。

拥有足够资本，一家庶民信贷银行可容易地运行业务计划。

我国庶民信贷银行的资产达115兆2000亿盾，比去年同期增长10.8%。

我国庶民信贷银行资产的份额占全国财务业资产总额的1.7%。

该银行发放的贷款达110兆9000亿盾，同比增长9.95%。第三方存款者资金（DPK）达95兆5000亿盾。

金融服务管理局委员会主席 Muliaman D Hadad称，我国庶民信贷银行拥有增加值继续发展。希望庶民信贷银行可以像印尼邮政公司（PT Pos Indonesia）与银行业合作。

虽然资产数目有所增长，仍有内外在的问题。内在问题包括仍有限的资本、人力资源的管理、质量与数量、影响利息的昂贵资金成本、尚未多样化的产品与服务。

外在方面，包括愈加激烈的竞争。至今成为庶民信贷银行市场目标的微小型企业也是由其他非银行财务机构所提供，例如微型金融机构（LKM）、储蓄和信贷合作社、信用合作社与金融科技公司。

Muliaman称，庶民信贷银行必须加强机构条例、谨慎银行服务、信息科技、风险管理与良好企业管理。

此外，业务活动也必须符合庶民信贷银行的资本能力，以及产品和服务的发展及品牌策略的研究。该研究是符合金融服务管理局颁布的条例，以加强庶民信贷银行内部。