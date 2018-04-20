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疑与标准燃油短缺和巴里巴板原油泄漏事件有关

国油公司所有董事部成员一律被撤换

【雅加达4月20日综合讯】北塔米纳（Pertamina）国油公司周五(4月20日)召开股东特别会会议（RUPSLB），并决定撤换国油公司所有董事部成员的职务，包括北塔米纳原董事部总经理艾里亚.玛沙.马尼克（Massa Manik）。

北塔米纳公司采矿业务，战略性工业部和国营企业部局长Fajar Harry Sampurno周五在雅京国营企业总部如斯向传媒表示。

众所周知，北塔米纳是掌控国家所有原油出口，垄断所有国内燃油进口和分配销售的国营企业，因此，多年来北塔米纳是最有利可图的肥沃区域。

“艾里亚.玛沙.马尼克被解雇后，Nicke Widyawati女士将担任暂摄总经理。” Harry接着说。

“董事部和监事部已对国家石油公司董事部的整体工作成绩进行了为期一个月的综合评估才做出以上股东特别会议的决定，解雇公司所有董事部成员，希望不会影响也可提升对社会大众的服务。” Harry继续说道。

艾里亚.玛沙.马尼克于2017年2月3日被委任为北塔米纳总经理，替任被罢免的德威苏基多（Dwi Soetjipto）职务。