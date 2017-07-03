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电子身份证贪污舞弊案

司法人权部长亚索纳以证人身份接受肃贪会调查

【雅加达安达拉新闻网7月3日讯】肃贪会（KPK）按计划传召司法人权部长亚索纳·劳利（Yasonna Laoly）有关采购电子身份证（e-KTP）贪污舞弊案件。

“司法人权部长亚索纳因涉嫌安迪（Andi Agustinus）以证人身份接受肃贪会的调查。” 肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）周一（7月3日）在雅京如此表示。

之前，亚索纳不回应2月3日至8日的传召。那时亚索纳被传召因涉及已被指责的两名原内政部人口与民事登记总署（Dukcapil）的Irman和原人口行政信息管理主任（PIAK） Sugiharto。

“除了亚索纳外，肃贪会也继续调查涉嫌电子身份证贪污案和资金流向的国会议员。因为在审理过程中就已经开始出现一系列事件据称涉及政治领域，官僚机构和私营部门。“费博里斯如是说。

亚索纳通过一份书面声明中表示，将以证人身份接受肃贪会的传召。亚索纳还承认因有事在身曾经两次不回应肃贪会的传召。

周一（7月3日）亚索纳被肃贪会调查完毕后承认，肃贪会没有提出很多问题。亚索纳也没有对记者详细说明8万4000美元流入他口袋的指控。

据悉，在审查两名原内政部人口与民事登记总署Irman和原人口行政信息管理主任Sugiharto起诉书中，亚索纳通过国会人民良心党（Hanura）党团蜜尔艳（Miryam S Haryani）接收5.9兆盾采购电子身份证工程项目的8万4000美元。