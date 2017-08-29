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电子支付卡用户持续上升

【本报Muhammad Maan报道】去年80%的我国民众更喜欢使用电子支付卡而不是现金。该数字比2015年的69%更高。

周一（28/8），Visa全球支付科技公司才发布的2016年消费者支付习惯研究结果在雅加达举行新闻发布会如斯说。

该研究也记录，目前我国民众的34%，比五年前仅带现金的更少。很喜欢使用支付卡的他们占71%，认为带现金不安全的占59%。

依赖现金的民众数量越来越少，从先前31%降至2015年至2016年的20%。此外，受访者的53%坦承，目前他们，比五年前，有更多的人使用支付卡。

Visa Worldwide（印尼）公司董事总经理Harianto Gunawan深信，该非现金的趋势是由愈加希望安全、快速与顺利支付工具的消费者所推动。

“我们的研究显示，安全的问题是民众转移使用电子支付卡，例如借记卡、信用卡、提款卡和电子货币的原因之一。其他受访者更喜欢使用非现金方法，因为比使用现金，更容易和方便。”

此外，我国智能手机的增长也是在线贸易增长的动力。根据该研究，82%受访者坦承，他们使用智能手机购买，并约47%受访者每星期使用智能手机。

“该智能手机的用户包括，Y时代88%与X时代73%。基本上，目前消费者开始转移使用手机支付，因为更容易、方便与能随时随地购买。”

Harianto称，基于QR码与叫mVisa的Visa支付服务，将扩大与能由10个国包括印尼的商人与消费者所接。

“mVisa是手机支付解决方案，在数字贸易界向金融机构、商家、与消费者提供方便和安全。这是为了加速改变民众生活方式，从现金到非现金的习惯。”