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由于种种客观因素的考量

佐科威总统延期推出第16轮经济改革配套

【雅加达罗盘报新闻网8月21日讯】原本将于本周推出，以促进投资和消费，拉动国内经济增长的第16轮经济改革配套举措，因为时机和其他因素的考量，佐科威政府已决定暂缓推出。

周一（8月21日），总统发言人约翰布迪 （Johan Budi SP）在雅京总统府向传媒披露，“政府已决定延期推出第16轮经济改革配套举措，具体日期，迄今尚未决定。”

根据中央统计局近日发布的数据显示，今年我国第二季度经济增长率为5.01%，与前一季度持平，未达到政府预期的指标，政府定下的2017年指标是全年经济增长率为5.2%，因此，国庆前夕（8月14日），我国经济统筹部长达尔敏·纳苏迪安（Darmin Nasution）在雅京表示，政府将于8月17日国庆日后公布 第16轮经济改革配套，以改善投资环境和简化外资审批程序，以期吸引更多投资、促进国内消费，推动经济更快发展。达尔敏补充说，为了能达到5.2%的平均增长目标，下半年度的经济增长率至少要达到5.39%。“要达至该增长率，下半年度的投资落实增长率至少须达6.54% 的指标。

政府原本决定进一步推出第16轮经济改革配套举措，简化投资申办程序，改善国内投资环境。

印尼经济统筹部长达尔敏称，为了能达到5.2%的平均增长目标，下半年度的经济增长至少要达到5.39%。“要达至该增长率，下半年度的投资落实增长率至少须达6.54%。”达尔敏说。

基于上述因素，印尼政府计划在下周发布第16套振兴国家经济的配套改革举措，以期吸引更多投资、促进国内消费，推动经济更快发展。改进国内运输物流，以促进经济增长。

当时，达尔敏阐述，在新一轮的经济改革配套中，政府相关部门必须成立专案工作小组，扮演更重要和积极的角色负责监督执行任务。地方政府官员也必须全力以赴确保政府配合政府的经济改革配套内容，全面配合和贯彻执行中央政府的决策，以保证外国投资者的计划能顺利落实。

总统发言人约翰布迪建议记者可向达尔敏统筹部长获得更详细的资料有关何时政府将发布新一轮的经济改革配套措施。