Monday, March 12th, 2018 | Posted by

由于工业区不断增设工厂 住宅工程也随着提高

【本报雅加达讯】在工业区开发住宅工程越来越多，因为工业区许多工厂运营推动房屋需求提高。

Jababeka工业区大力发展房地产的发展商之一，即Grahabuana Cikarang公司，不只兴建房屋，但也在该地区兴建综合的商业区和零售中心。

Jababeka ResidensialGrahabuana Cikarang公司开拓的Jababeka商业和住宅区工程，按照计划，该发展商将在面积180公顷（Ha）的土地上，兴建Jababeka Golf City，成为Jababeka Residence部分。

Grahabuana Cikarang公司总经理苏德查.达尔墨诺（Sutedja S Darmono）对记者解释说，Jababeka工业区发展30年后，在该地面积5600公顷的土业区，已有来自30个国家的1700家多国企业成立。“我们开始聚焦于住宅区，因工业已顺畅，以致，出现房屋需求，许多外国人、经理级的高职人员居住在这里。”

因此，Jababeka住宅区工程前景非常明朗，除了来自工业发展，房地产市场也将随着雅加达东区更多的开发基础设施，将来，在Jababeka将兴建捷运（MRT工程

目前，Jababeka住宅区将聚焦于兴建租赁公寓房工程，命名为Kawana Golf Residence，那是与日本投资商Creed集团合作兴建的首幢公寓大厦，占地面积为3.7公顷。

去年129日推出后，Jababeka住宅区已向投资者售出Kawana Golf Residence总共234单位95%

如今，Jababeka Residence将兴建租赁公寓房，该公寓房工程将在今年5月开始动工，定下指标，将在年内建成。今年3月底，Jababeka Residence将在面积达到21公顷的土地上兴建命名为Sport City的全新住宅区，概括住房、公寓房、商业设施、开放的绿色场地、运动设备等，首阶段将兴建2群房屋（claster），共有375幢房屋，售价为5亿盾。

 

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