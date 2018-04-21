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由于中美贸易争端构成的压力

3月份盾币兑美元汇率贬值1.13%

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)录得2018年3月份兑美元的盾币汇率贬值1.13%。然而在2018年4月上半月稳步上升。

央行副行长多迪.布迪.瓦鲁约(Dody Budi Waluyo)解释说，对盾币的压力主要是由于美国经济指标改善，随后市场预期美国联邦基金利率(FFR)会进一步加息。

日前，多迪在雅加达央行大厦的新闻发布会上称，“由于可能继续发生中国-美国贸易战，因此对盾币构成了压力。”

他说，这就推动了外资回流，且构成对各种世界货币汇率的贬值压力，包括我国在内。

然而，通过央行所采取稳定政策的支持，以及符合通货膨胀仍受控制，我国评级的调升，和对外贸易的顺差，推动外国投资组合的流入，盾币于2018年4月上半月重又稳定。

央行将持续警惕全球金融市场不确定性风险的上升，且依然采取各种汇率稳定措施，在保持市场机制运作的同时，按照其基本价值。

4月份外资已重又流入。藉着该发展，2018年3月底，我国外汇储备录志为1260亿美元，相当于支付7.9个月的进口，或7.7个月进口和偿还政府的外债。

他接着说，“上述数字处于约3个月进口的国际充足率标准以上。往后，符合国内经济增长的改善，预计2018年的经常帐赤字(CAD)处于占国内生产总值的2.0-2.5%范围，或仍然在安全范围内保持控制，即不超过占国内生产总值的3.0%.”