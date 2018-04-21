Saturday, April 21st, 2018 | Posted by

由于中美贸易争端构成的压力
3月份盾币兑美元汇率贬值1.13%

央行副行长多迪.布迪.瓦鲁约(Dody Budi Waluyo)

央行副行长多迪.布迪.瓦鲁约(Dody Budi Waluyo)

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)录得20183月份兑美元的盾币汇率贬值1.13%。然而在20184月上半月稳步上升。

央行副行长多迪.布迪.瓦鲁约(Dody Budi Waluyo)解释说，对盾币的压力主要是由于美国经济指标改善，随后市场预期美国联邦基金利率(FFR)会进一步加息。

日前，多迪在雅加达央行大厦的新闻发布会上称，“由于可能继续发生中国-美国贸易战，因此对盾币构成了压力。”

他说，这就推动了外资回流，且构成对各种世界货币汇率的贬值压力，包括我国在内。

然而，通过央行所采取稳定政策的支持，以及符合通货膨胀仍受控制，我国评级的调升，和对外贸易的顺差，推动外国投资组合的流入，盾币于20184月上半月重又稳定。

央行将持续警惕全球金融市场不确定性风险的上升，且依然采取各种汇率稳定措施，在保持市场机制运作的同时，按照其基本价值。

4月份外资已重又流入。藉着该发展，20183月底，我国外汇储备录志为1260亿美元，相当于支付7.9个月的进口，或7.7个月进口和偿还政府的外债。

他接着说，“上述数字处于约3个月进口的国际充足率标准以上。往后，符合国内经济增长的改善，预计2018年的经常帐赤字(CAD)处于占国内生产总值的2.0-2.5%范围，或仍然在安全范围内保持控制，即不超过占国内生产总值的3.0%.”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212736

Posted by on Apr 21 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added