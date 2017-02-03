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生产成本能削减25% 政府取消中小工业原料进口税

【本报雅加达讯】日前，佐科威总统在Boyolali, Tumang 铜工艺中心，推出对中小型工业进口出口目的地(KITE IKM)放宽的方便实施政策．

藉着该对中小型工业进口出口目的地的放宽，中小型企业界可进口原材料而不被课以进口关税和进口税，以致生产成本能削减25%。

佐科威亦希望在内阁的助手更偏向于该小型部门。他说，虽然是有点乱，中小型工业部门的布局对民众具有明显和直接的影响。“大型企业已能自行处理，理应是把小的使之变大。”

进口出口目的地的放宽是财政部和中小企业与合作社部之间的合作成果。财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，除了进口税外，不再课以增值税和奢侈品销售税。

丝莉说，纳税成本的转变可加以调拨来提高产品的质量以及降低物价，以致在国际市场愈加具有竞争性。如此一来，出口活动，劳动力的吸收，和创建基于中小型工业的乡村旅游可能增加。

中央统计局(BPS)记载，微中小型企业部门能吸收的劳动力占劳动力总数的97%，或比大型企业的吸收更多。而微中小型企业的贡献占国内生产总值(GDP)的61.41%。世界知名人士使用我国的珍珠工艺品，饰品和纺织品也并不罕见。

财政部关税总局局长Heru Pambusi称，业界须有工业许可证，俾使能获得该便利。此外，他们有义务操作建立特别为中小型工业进口出口目的地放宽的方便实施的海关模块，和最低限度拥有两年期的业务定位，及其行政要求。