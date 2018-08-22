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瓷砖生产商积极回应 放宽房地产贷款条例

【本报雅加达讯】瓷砖生产商对权威机构，将放宽房地产贷款条例表示欢迎，他们深信，该条例能推动房地产业，包括其支撑行业，如瓷砖工业。

至少有2项政策能推动房地产业，首先，央行放松房贷的贷款与价值（LTV）政策，现在，豁免每家银行对所有类型首幢房屋贷款与价值比率的风险管理，意思是说，消费者购买首幢房屋，不须缴纳首期订金。

第2，金融服务管理局（OJK）调低房地产贷款的风险加权资产比率（ATMR），希望该政策能推动银行业，俾能更积极发放房屋贷款（KPR）。

印尼陶瓷综合工业协会（Asaki）总主席艾利沙.西纳卡（Elisa Sinaga）对记者称，“我们预测放松LTV能带来积极的影响。”瓷砖工业商对该政策表示鉴赏。

目前，房地产项目还未显著提高，这对瓷砖工业造成影响。因此，国内瓷砖工业产品还未被房地产工程全面采用。倘若对房贷提供便利的措施，当能可使瓷砖工业提振。

几年前，我国瓷砖工业仍支配国内市场，那时瓷砖工业总产量达到5亿平方米，大部分产品被房地产吸收。

因目前，房地产工业的吸收率还未达最高限价，因此，在仓库里的瓷砖可储存3个月至4个月。“从前，仓库内的存货只能保持1周至2周，而现在仓库内都堆满货物和能储存3个月至4个月。”

Arwana Citra Mulia公司经理艾迪.苏延多（Edy Suyanto）对记者称，放松房地产贷款的政策，对瓷砖产品吸收量有影响。“特别是中下阶层的瓷砖，那是Arwana Citra Mulia公司主要销售目标。”

但是，Arwana Citra Mulia公司并不匆忙争取中下阶层房地产业市场，反而聚焦于终端市场（end user）或者是直接用户，因为占Arwana Citra Mulia公司收入最大份额。