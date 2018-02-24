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瓶装茶饮料竞争激烈 业者创新品味吸引消费者

【本报雅加达讯】国内瓶装茶饮料业务竞争愈加激烈。几乎所有软饮料公司拥有瓶装茶饮料生产线。他们努力推出新产品。

例如，Ichi Tan Indonesia 公司。泰国品牌Ichitan持续大力扩展国内市场，以增加产品种类。Ichi Tan Indonesia公司营销经理Anna Wibowo称，“今年，我们将增加新瓶装茶饮料的品种。”

目前，在我国，瓶装茶饮料Ichitan的品味共达9类。该数字比泰国仅有3个类品味更多。

为推动销售，Ichi Tan Indonesia公司瞄准现代和传统零售市场。其中60%来自现代市场的销售，而其余是传统市场。

在市场激烈的竞争中，Ichi Tan Indonesia公司聚焦接近消费者。“在印尼，我们的市场份额仍小。瓶装茶饮料的竞争很激烈。”她这么说。

Ichi Tan Indonesia公司是泰国Ichitan集团与Atri Pasifik公司合资企业。为成立该合资企业的投资总额达4000亿盾。

Singa Mas Indonesia公司公共关系和销售节目经理Santo Kadarusman称，该公司拥有各种投资组合的瓶装茶饮料。

虽然竞争愈加激烈， Singa Mas Indonesia公司有信心从国内瓶装茶饮料市场可以获得更大利润。“前途仍好，几年前我们成功推出Fiesta Tea品牌。”他如斯说。

为扩大市场，Singa Mas Indonesia公司实行市场渗透。即现代或传统零售市场。甚至，Singa Mas Indonesia公司表示，至去年底，营业额锐升至300%。