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现代零售业博览会暨多项展会同时举行

财政部长主持开幕式

【本报讯】KRISTA EXHIBITIONS非常关注并致力于协助印尼企业适应零售市场的快速增长，充满信心于本月28日至30日在马腰兰的雅加达国际展览中心举办了现代零售业博览会（Modern Retail Expo），即第二届国际零售设备和技术展。

在本届博览会也同时举办印尼LED与照明博览会，即第七届国际标志与LED工业、技术与供应展；2017印尼美容博览会，即第9届国际化妆品、护肤品、香水和护发产品、设备与包装技术展；2017印尼光学博览会，即第二届印尼版主导光学行业展；2017印尼医疗博览会即第10届国际医疗及医院设备、药品、保健品与服务。

来自我国、中国、韩国、意大利、日本、新加坡、马来西亚等国家的150多个企业参展，博览会推出高质量产品，分成4个专区：零售设备及配件、零售技术与创新、支付卡技术和电子商务。

在博览会期间，将举行HIPPINDO（印尼购物中心租赁组织）全国会议。也别错过多项具吸引力的展览项目，比如HIPPINDO主办的“现在—还无法预知的预测”研讨会、“通过数字平台拓展业务”研讨会、“零售业的金融技术”研讨会；AKLI主办的“体现你的电力安装与安全”研讨会；

Ubrand Roket Jaya公司主办的“如何衡量社交媒体营销的成功”研讨会，“去病毒式：提升你的品牌在社交媒体中的形象”研讨会；Indo Reka Sejahtera公司主办的“未来的现代零售业”研讨会；Moka Teknologi Indonesia公司主办的“了解如何使用移动POS扩展业务”研讨会；以及Blueprint主办的“设计师照明技术”研讨会。

现代零售业博览会与LED与照明博览会能够成功举办是获得印尼财政部、工业部、中小企业与合作社部门、信息与通讯部、APRINDO、APPBI、ARPI、国际购物中心理事会、APERLINDO、HTII、GAMATRINDO、AKLI和HIPPINDO等的大力支持。

Modern Retail Expo 2017展览会于星期二至星期四，时间从早上9时至晚上7时向贸易和零售业业者开放，一般民众和未满14岁的未成年人不准入场。参观者衣着整齐，穿短裤或拖鞋不允许入馆。参观者只携带两张名片直接到展览处登记或者凭Krista Exhibitions所发出的请柬入场或上网https：//modernretailexpo.com/online/。详细咨询请联系Nicolaus Kevin电话：+6221 634 5861。