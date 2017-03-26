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现代化零售商英雄集团

扩展业务到万鸦老

【本报万鸦老讯】 现代化零售商——英雄百货公司（PT Hero Supermarket Tbk）扩展业务到北苏省，并在万鸦老市开设当地的首家Giant购物商场。

英雄集团营运总监斯蒂芬（Stefanus Mulianto）

上周末在万鸦老说：“鉴于万鸦老将发展成国内旅游中心，我们把业务扩展到这座城市。”

他续说，北苏省经济继续增长成为英雄集团以开设Giant购物商场，把业务扩展到万鸦老的背景。

斯蒂芬希望，在万鸦老开Giant Ekstra购物商场能满足市民对优质家用品的需求。

英雄集团在万鸦老市Kairigi乡镇的Giant Ekstra购物商场正式营业后，成为该集团在全国的第55家分店和北苏省首家分店。

万鸦老市市长威吉（Vicky Lumentut）对英雄集团看好万鸦老扩展业务表示赞扬。

“我希望Giant购物商场有助于推动地方的经济，”他如斯说。

斯蒂芬进一步说，英雄集团旗下的Giant Ekstra Manado Maramis分店将雇佣当地劳动力为职员，帮助压低北苏省的失业率。

他说：“在万鸦老Giant Ekstra购物商场工作的80%职员来自北苏省。”

斯蒂芬续说，英雄集团提供万鸦老市及其周围地区的年轻人，提供一份月薪适当的工作。

中央统计局（BPS）北苏省分局局长艾迪（Moh Edi Mahmud）声称，北苏省于去年2月的公开失业率达7.2%，比2015年8月的9.03%和去年2月的8.69%有所下降。