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现代化零售商定下指标 今年销售提高30%

【本报雅加达讯】预期今年斋戒月（Puasa）和开斋节（Lebaran）期间需求剧升情势，现代化零售商定下在这期间的销售额将比去年同期的30兆盾提高30%成为39兆盾。

印尼零售商协会（Aprindo）主席洛伊.尼可拉斯.曼德伊（Roy Nicholas Mandey）对记者称，根据每年趋向，在新年、圣诞节、斋戒月和开斋节期间，现代化零售业销售将剧升，几乎大部分的民众抢购衣物、食品和饮料。“最畅销的食品和饮料，是饼干、糖浆、糕点，该期间的时尚服装也被抢购。”

他声称，去年，是零售业最沉重的一年，那是因消费者改变心态不在现代化零售店购物，而更选择旅游和美食之旅（wisata kuliner）。因此，去年，许多零售店停止营业，如Lotus零售店和7-11便利店。

洛伊续称，他蛮有信心，今年现代化零售业能够快速增长。首先，今年是政治年，平时，宣传活动需要零售店销售的食物，如食品和饮料。

洛伊接着称，第2，商品价格好转，以致推动农园和矿业活动，第3，预测政府支出能更快被吸收和推动经济活动。

零售业复苏迹象也可从印尼央行（BI）调查结果看出，如路透社（Reuters）公布，今年2月，受衣物销售推动，我国零售业销售比去年同期增长1.5%。

意思是说，今年1月一度降低1.8%后，现代化零售业业绩好转。这是从去年6月首次复苏，10个大城市的700家零售商成为调查对象，他们预测今年3月，受衣物销售推动，零售业将增长1.7%。

洛伊.曼德伊续称，现代化零售业被列入优先工业，因吸收大量吸收劳动力和对国内生产总值（PDB）有贡献。预计今年，现代化零售业销售总额将达到220兆盾至230兆盾，比去年的210兆盾更高。