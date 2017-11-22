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环境与林业部计划 打开原木出口渠道

【本报雅加达讯】环境与林业部（KLHK）计划，打开原木（kayu glondongan）产品出口渠道，其理由是，国内木材供应充足，而不能全部被木材工业吸取。

打开原木产品出口渠道计划，是环境与林业部秘书长班庞.亨德罗约诺（Bambang Hendroyono）透露的。虽然将打开原木出口渠道，但该政策不会对如家具工业的木材基本原料工业造成影响。“供出口的是优质原木，还没有能为该原木加工的工业。”

预计我国原木生产潜力，达到900万立方米，其中10%是优质木材。

班庞声称，打开原木出口渠道，是因工业用林（HTI）和天然森林的木材产量，超过工业需求。这一向以来，从政府贯彻的社会林业方案，对工业的木材供应非常充足。

班庞声称，有关国内工业的木材需求数量，目前，工业部（Kemenperin）正在重新计算，虽然还未得出结果，他有信心，工业用木材已足够供应，以致，一部分能供作出口。

尤其是，环境与林业部的政策，只是暂时性质。另一方面，政府也仍推动基于木材的下游化，产品供出口市场。希望打开原木出口渠道后，我国的木材价格能提高。

班庞解释说，出口或能改善国内市场的木材价格，目前每立方米120万盾。实际上，在国际市场的木材价格每立方米能达到300万盾。

根据该价格，目前，仍有许多人不愿种植树木，因担心价格不能补足种植成本。

除此之外，为提高木材价格，打开原木出口渠道的目的是为增加森林经营商的收入。如此一来，能要求他们设立木材加工业。

对该计划，印尼加工木材和锯木厂协会（ISWA）总主席苏瓦尔尼（Soewarni）认为，那是一种退步的表示。他认为，国内工业仍需要木材原料，因此，更好让国内工业使用，工业也有能力购买高价的木材原料。

如果实施原木出口政策，担心将为非法木材贸易提供法律漏洞，“10%配额或能实行，但贸易可不容易监督。”

尤其是原木出口也减少国内的附加价值，也不能吸纳更多的劳动力。因此，他明确拒绝该计划。